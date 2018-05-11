Лидеры Северной Кореи и Кубы встретились в Пхеньяне - СМИ

Лидер КНДР Ким Чен Ын и глава Госсовета и Совета министров Кубы Мигель Диас-Канель Бермудес провели переговоры в пхеньянской резиденции для почетных гостей Пекхвавон. Об этом в воскресенье, 4 ноября, сообщило агентство Yonhap.
"Товарищ Ким Чен Ын и товарищ Мигель Марио Диас-Канель Бермудес проинформировали друг друга об успехах и опыте в деятельности партий и государственного руководства двух стран, которые борются за развитие социализма", - говорится в сообщении.
Отмечено, что лидеры КНДР и Кубы обсудили вопросы дальнейшего расширения сотрудничества в экономике, культуре, медицине, науке и технике.
Также известно, что в честь прибытия кубинского гостя в воскресенье вечером в Пхеньяне состоялся концерт, который посетили Ким Чен Ын и Мигель Диас-Канель с женами.
Ранее Северная Корея предупредила, что может возобновить наращивание ядерных вооружений, если США не снимут санкции с Пхеньяна.
Также сообщалось, что между представителями разведывательных органов Японии и Северной Кореи в начале октября прошли секретные переговоры в Монголии.
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Источник: korrespondent.net
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