В Израиле произошел взрыв, есть жертвы

В Израиле в юго-восточной части города Тель-Авив произошел взрыв автомобиля. В результате инцидента погибли два человека, еще один получил ранения, сообщило в воскресенье, 4 ноября, издание The Jerusalem Post.
В частности, указано, что из-за взрыва автомобиля произошло возгорание еще одного рядом припаркованного авто.
"В результате происшествия погибли два человека, еще один получил травмы", - говорится в сообщении.
По данным полиции, взрыв имел криминальный характер, так как двое погибших известны правоохранителям связями с криминальным миром. Они считают, что их могли убить умышленно из-за войны преступных группировок.
Ранее в Израиле случилось ДТП при участии грузовика и микроавтобуса, в котором погибли шесть человек, еще пять получили ранения.
Также сообщалось, что в Израиле военные застрелили палестинца, который попытался напасть с ножом на израильского солдата в Хевроне на Западном берегу реки Иордан.
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Источник: korrespondent.net
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