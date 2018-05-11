Лента RSS
Подписаться на ленту
05 ноября 2018, понедельник, 11:24
?°C
Завтра ?°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2,12
  • € 2,42
05. 11. 2018

В Израиле произошел взрыв, есть жертвы

В Израиле в юго-восточной части города Тель-Авив произошел взрыв автомобиля. В результате инцидента погибли два человека, еще один получил ранения, сообщило в воскресенье, 4 ноября, издание The Jerusalem Post.

В частности, указано, что из-за взрыва автомобиля произошло возгорание еще одного рядом припаркованного авто.

"В результате происшествия погибли два человека, еще один получил травмы", - говорится в сообщении.

По данным полиции, взрыв имел криминальный характер, так как двое погибших известны правоохранителям связями с криминальным миром. Они считают, что их могли убить умышленно из-за войны преступных группировок.

Ранее в Израиле случилось ДТП при участии грузовика и микроавтобуса, в котором погибли шесть человек, еще пять получили ранения.

Также сообщалось, что в Израиле военные застрелили палестинца, который попытался напасть с ножом на израильского солдата в Хевроне на Западном берегу реки Иордан.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net

Это Интересно
Актуальное
Мир
Следующая новость Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

- Дедушка, а когда ты был молодым, что можно было приобрести за сто долларов?
- Десять лет, внучек, десять лет тюрьмы.

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

Удовлетворяет ли вас температура воздуха в вашей квартире?

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2018 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.