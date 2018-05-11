В Израиле произошел взрыв, есть жертвы

В Израиле в юго-восточной части города Тель-Авив произошел взрыв автомобиля. В результате инцидента погибли два человека, еще один получил ранения, сообщило в воскресенье, 4 ноября, издание The Jerusalem Post.

В частности, указано, что из-за взрыва автомобиля произошло возгорание еще одного рядом припаркованного авто.

"В результате происшествия погибли два человека, еще один получил травмы", - говорится в сообщении.

По данным полиции, взрыв имел криминальный характер, так как двое погибших известны правоохранителям связями с криминальным миром. Они считают, что их могли убить умышленно из-за войны преступных группировок.

Ранее в Израиле случилось ДТП при участии грузовика и микроавтобуса, в котором погибли шесть человек, еще пять получили ранения.

Также сообщалось, что в Израиле военные застрелили палестинца, который попытался напасть с ножом на израильского солдата в Хевроне на Западном берегу реки Иордан.

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Источник: korrespondent.net