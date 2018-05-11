Лента RSS
Подписаться на ленту
05 ноября 2018, понедельник, 11:24
?°C
Завтра ?°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2,12
  • € 2,42
05. 11. 2018

В Польше из-за вспышки кори заболел украинец

В Польше зафиксирован рост заболевания корью, один из больных - гражданин Украины. Об этом в воскресенье, 4 ноября, сообщило Польское радио.

В частности, министр здравоохранения соседней страны Лукаш Шумовский сообщил, что "с 31 октября в центральной Польше зарегистрировано 17 случаев заболевания корью, в том числе детей".

"Один из больных - гражданин Украины, где, по официальным данным, с начала года заболели более 35 тыс. человек", - говорится в сообщении.

По словам Шумовского, в Польше ситуация с корью находится под контролем.

Как отмечается, благодаря высокому уровню вакцинации от кори стране не грозит эпидемия этого заболевания. Шумовский напомнил, что прививки от кори, также как и ряда других заболеваний, в Польше являются обязательными.

Глава ведомства здравоохранения также подтвердил, что правительством обсуждается возможность введения обязательных прививок от кори для граждан стран, не являющихся членами ЕС.

Напомним, количество случаев заболеваемости корью в Украине за январь-сентябрь 2018 года возросло в 17 раз по сравнению с аналогичным периодом 2017 года.

Также сообщалось, что в Мукачево от кори умер 12-летний мальчик из села Страбичево.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net

Это Интересно
Актуальное
Мир
Следующая новость Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

- Дедушка, а когда ты был молодым, что можно было приобрести за сто долларов?
- Десять лет, внучек, десять лет тюрьмы.

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

Удовлетворяет ли вас температура воздуха в вашей квартире?

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2018 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.