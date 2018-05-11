Лента RSS
Подписаться на ленту
05 ноября 2018, понедельник, 11:24
?°C
Завтра ?°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2,12
  • € 2,42
05. 11. 2018

ДТП с автобусом в Польше: украинцы не пострадали

Граждан Украины нет среди пострадавших в аварии возле города Бохня в южной Польше двухэтажного автобуса, который называли украинским. Об этом со ссылкой на данные консула в Кракове сообщает в понедельник, 5 ноября, Департамент консульской службы МИД Украины в Twitter.

"По информации консула Украины в Кракове, украинцев нет среди пострадавших в ДТП в Польше недалеко от города Бохня", - говорится в сообщении.

Ранее польские СМИ сообщали, что украинский двухэтажный автобус попал в аварию у Бохни в Польше. Семерым раненым, в том числе двум детям и беременной женщине, оказали помощь на месте, а затем их доставили в больницу.

Накануне в Польше грузовик насмерть сбил 38-летнего гражданина Украины. А до этого в польском городе Лодзь в результате ДТП в среду погибла 21-летняя студентка из Украины.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net

Это Интересно
Актуальное
Мир
Следующая новость Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

- Дедушка, а когда ты был молодым, что можно было приобрести за сто долларов?
- Десять лет, внучек, десять лет тюрьмы.

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

Удовлетворяет ли вас температура воздуха в вашей квартире?

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2018 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.