Сыновья Хашукджи требуют от саудовских властей вернуть им тело отца

Семья убитого саудовского журналиста Джамаля Хашукджи требует расследования преступления. "Я просто жду, когда будут раскрыты факты", - заявил сын Хашукджи Салах в интервью телеканалу CNN.

Салах и его брат Абдулла призвали вернуть им тело отца, чтобы провести похороны.

Сыновья Хашукджи заявили, что они хотят похоронить отца на кладбище в священном для мусульман городе Медине - "и это все, чего мы сейчас хотим".

"Я говорил об этом с саудовскими властями и надеюсь, что это скоро произойдет", - подчеркнул Салах Хашукджи.

Он также заявил, что верит словам короля Саудовской Аравии, пообещавшего привлечь к ответственности всех виновных. "Это произойдет. Иначе саудиты не начали бы проведение внутреннего расследования", - пояснил старший сын Хашукджи.

Напомним, Хашукджи пропал без вести 2 октября после того, как вошел в консульство Саудовской Аравии в Стамбуле.

Затем следователи установили, что журналист был убит, а его тело расчленено и вывезено с дипведомства. По информации СМИ, фрагменты тела Хашукджи нашли в колодце на территории генконсульства Саудовской Аравии в Стамбуле.

Кроме того, стало известно, что Хашукджи собирался раскрыть информацию об использовании Саудовской Аравией химоружия в Йемене, а Великобритания якобы знала о запланированном заговоре против журналиста за несколько недель до убийства.

Источник: Русская служба DW

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Источник: korrespondent.net