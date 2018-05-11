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05. 11. 2018

В Индии грузовик врезался в автомобиль: 12 жертв

По меньшей мере 12 человек погибли и еще 7 получили ранения из-за столкновения грузовика с автомобилем в Индии. Авария произошла на шоссе Дели-Сонепат, сообщает телеканал NDTV со ссылкой на полицию.

Столкновение произошло, когда грузовик выехал на полосу встречного движения. Также грузовик задел двухколесное транспортное средство.

"На данный момент 12 жертв. Семь ранены в результате аварии", - сообщили в полиции.

Водитель грузовика выскочил из машины и сбежал сразу же после аварии, сообщила полиция, добавив, что грузовик был конфискован.

Ранее вблизи индийского города Амритсар, штат Пенджаб, поезд наехал на группу людей - погибли как минимум 50 человек. 

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Источник: korrespondent.net

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