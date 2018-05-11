В Японии число детских самоубийств побило 30-летний рекорд

В Японии число детских самоубийств достигло рекордно высоких показателей за последние 30 лет. Об этом со ссылкой на данные Минобразования страны сообщает в понедельник, 5 ноября, NHK.

В частности, опрос, проведенный министерством, показал, что, по данным за один год до марта 2018 года, 250 учеников начальных, неполных и полных средних школ в Японии покончили жизнь самоубийством. Это - на пять человек больше, чем в предыдущем году.

"Шесть из них были учениками начальных школ, 84 - неполных средних и 160 - полных средних школ", - говорится в сообщении.

В школах констатируют, что причины 140 самоубийств неизвестны. Они указывают на проблемы, вызванные неуверенностью после окончания школы в 33 случаях, разногласиями в семье в 31 случае и издевательствами в десяти случаях.

Ранее в Киеве в Оболонском районе девушка-подросток умерла после падения с пожарной вышки. Правоохранители рассматривают инцидент как самоубийство.

Также сообщалось, что в Одесской области правоохранители устанавливают обстоятельства смерти 16-летней девушки, которую нашли повешенной.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net