В Японии число детских самоубийств побило 30-летний рекорд

В Японии число детских самоубийств достигло рекордно высоких показателей за последние 30 лет. Об этом со ссылкой на данные Минобразования страны сообщает в понедельник, 5 ноября, NHK.
В частности, опрос, проведенный министерством, показал, что, по данным за один год до марта 2018 года, 250 учеников начальных, неполных и полных средних школ в Японии покончили жизнь самоубийством. Это - на пять человек больше, чем в предыдущем году.
"Шесть из них были учениками начальных школ, 84 - неполных средних и 160 - полных средних школ", - говорится в сообщении.
В школах констатируют, что причины 140 самоубийств неизвестны. Они указывают на проблемы, вызванные неуверенностью после окончания школы в 33 случаях, разногласиями в семье в 31 случае и издевательствами в десяти случаях.
Ранее в Киеве в Оболонском районе девушка-подросток умерла после падения с пожарной вышки. Правоохранители рассматривают инцидент как самоубийство.
Также сообщалось, что в Одесской области правоохранители устанавливают обстоятельства смерти 16-летней девушки, которую нашли повешенной.
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Источник: korrespondent.net
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