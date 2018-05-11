В Иране официально заявили о намерении нарушать санкции США

Иран не намерен придерживаться санкций США. Об этом официально заявил президент страны Хасан Рухани, сообщает в понедельник, 5 ноября, Reuters.
Такое заявление Рухани сделал во время встречи с экономистами, которую транслировало центральное телевидение.
"Америка хотела снизить до нуля иранские нефтяные продажи... но мы будем продавать нашу нефть ... чтобы нарушать санкции", - рассказал Рухани.
Напомним, 5 ноября вступают силу новые санкции Соединенных Штатов в отношении Ирана. Они затронут банковский и нефтяной сектор страны и могут окончательно парализовать иранскую экономику.
Вместе с тем, США вывели из-под "нефтяных" санкций восемь стран, которым разрешили покупать иранскую нефть.
Накануне в Иране прошли массовые антиамериканские демонстрации. Демонстранты жгли флаги США и несли плакаты, высмеивающие Трампа.
Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet
Источник: korrespondent.net
- Подпишитесь на наш канал в telegram https://t.me/telegrafby
новость
новость