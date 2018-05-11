Лента RSS
Подписаться на ленту
05 ноября 2018, понедельник, 13:01
?°C
Завтра ?°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2,12
  • € 2,42
05. 11. 2018

В Иране официально заявили о намерении нарушать санкции США

Иран не намерен придерживаться санкций США. Об этом официально заявил президент страны Хасан Рухани, сообщает в понедельник, 5 ноября, Reuters.

Такое заявление Рухани сделал во время встречи с экономистами, которую транслировало центральное телевидение.

"Америка хотела снизить до нуля иранские нефтяные продажи... но мы будем продавать нашу нефть ... чтобы нарушать санкции", - рассказал Рухани.

Напомним, 5 ноября вступают силу новые санкции Соединенных Штатов в отношении Ирана. Они затронут банковский и нефтяной сектор страны и могут окончательно парализовать иранскую экономику.

Вместе с тем, США вывели из-под "нефтяных" санкций восемь стран, которым разрешили покупать иранскую нефть.

Накануне в Иране прошли массовые антиамериканские демонстрации. Демонстранты жгли флаги США и несли плакаты, высмеивающие Трампа.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net

Это Интересно
Мир
Следующая новость Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

- Дедушка, а когда ты был молодым, что можно было приобрести за сто долларов?
- Десять лет, внучек, десять лет тюрьмы.

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

Удовлетворяет ли вас температура воздуха в вашей квартире?

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2018 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.