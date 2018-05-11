Лента RSS
Подписаться на ленту
05 ноября 2018, понедельник, 13:01
?°C
Завтра ?°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2,12
  • € 2,42
05. 11. 2018

Индию впервые за десять лет засыпает снегом

Кашмирскую долину в индийских Гималаях второй день засыпает снегом. Снег выпал впервые за 10 лет, сообщает телеканал NDTV.

Ветви деревьев оборвали линии электропередач, в результате несколько городов остались без света и связи.

Ограничено движение по трассе, которая соединяет этот регион со всей страной и несколькими магистральными дорогами.

По данным полиции, 3 ноября более 300 пассажиров, включая десятки сотрудников службы безопасности, спасли вблизи туннеля Джавахар на национальной автомагистрали Джамму-Сринагар.

Some pics of what we are dealing with... pic.twitter.com/pDkMJ4UUXo

— Syed Abid Rasheed Shah (@SyedAbidShah) November 4, 2018

Massive damage to apple trees. This will further cripple an economy that is already distressed. I request @jandkgovernor to instruct the administration to assess the damage & ensure adequate compensation to the horticulturalists who have been affected. pic.twitter.com/GXfVp0CneV

— Omar Abdullah (@OmarAbdullah) November 4, 2018

Отметим, на прошлой неделе мощный снегопад накрыл Францию. Толщина снега в некоторых регионах достигла 40 сантиметров.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net

Это Интересно
Мир
Следующая новость Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

- Дедушка, а когда ты был молодым, что можно было приобрести за сто долларов?
- Десять лет, внучек, десять лет тюрьмы.

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

Удовлетворяет ли вас температура воздуха в вашей квартире?

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2018 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.