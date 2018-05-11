В США молодожены разбились на вертолете сразу после свадьбы

В американском штате Техас пара молодоженов погибла при крушении вертолета спустя полтора часа после церемонии бракосочетания. Об этом в воскресенье, 4 ноября, сообщил местный телеканал ABC13.

Авиакатастрофа произошла на юге Техаса, где жених и невеста праздновали свадьбу на семейном ранчо. После церемонии они сели в вертолет, который разбился в 15 милях к северо-западу от города Ювальде. Молодожены и пилот погибли.

Национальный совет по безопасности на транспорте проводит расследование крушения вертолета.

Напомним, несколькими днями ранее в США на стоянке трейлеров разбился вертолет. Два человека погибли и еще один пострадал.

Ранее вертолет ВС Афганистана потерпел крушение в провинции Фарах на западе страны. На борту находились не менее 20 человек, включая военных чиновников и членов совета провинции.

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Источник: korrespondent.net