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05. 11. 2018

На Донбассе провели учения ПВО и ударной авиации

На Донбассе прошла проверка готовности дежурных сил авиации и противовоздушной обороны к выполнению задач по назначению. Об этом сообщает пресс-центр штаба Операции объединенных сил в понедельник, 5 ноября.

"Проведена тренировка дежурных боевых расчетов и расчетов зенитно-ракетных войск по выявлению, распознаванию, сопровождению и условному уничтожению воздушных целей. А экипажи штурмовой авиации тренировались условно уничтожать наземные цели", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, на прошлой неделе в Херсонской области прошли боевые ракетные стрельбы. Целью маневров была отработка системы ПВО. В стрельбах на полигоне Ягорлык участвовали ЗРК С-300, а также Бук, Тор и Оса АКМ.

Отметим, сегодня в Литве начались военные учения Железный волк. В них примут участие и украинские военные. 

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Источник: korrespondent.net

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