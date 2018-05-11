В Виннице рано утром в понедельник, 5 ноября, прохожие обнаружили тысячи резиновых игрушечных утят, разбросанных на детской площадке на проспекте Космонавтов, сообщает Вінниця.info.

Дворники собирали игрушки с самого утра. Они также позвонили правоохранителям, чтобы выяснить, кто это сделал и безопасны ли игрушки.

Некоторые люди собирали игрушки в сумки и уносили домой.

Отмечается, что на проспекте Космонавтов установлены камеры видеонаблюдения. Полиция их проверит, чтобы выяснить кто ночью разбросал игрушки.

Cмотрите фотогалерею: В Виннице на детской площадке обнаружили тысячи игрушек

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Напомним, в Париже пенсионерку уличили в 700 кражах в магазинах игрушек.

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Источник: korrespondent.net