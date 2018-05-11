У главы УПЦ МП Онуфрия обнаружили особняк с вертолетной площадкой

Журналисты обнаружили на окраине Черновцов большой особняк, который, по их данным, принадлежит предстоятелю УПЦ Московского патриархата митрополиту Онуфрию. Об этом говорится в сюжете ТСН.

"Нет названия улиц, ни номера дома не увидишь. Но хозяина выдает украшение - ворота и окна в огромных крестах. А от нечистой силы здесь есть агрессивная охрана. На вопрос, есть ли Онуфрий дома, охрана отрицает. Далее слова у них заканчиваются и к нам для полного понимания ситуации выпускают пса. Мы отступаем и поднимаем квадрокоптер", - рассказали журналисты.

В частности, им удалось с помощью дрона увидеть на территории поместья главный современный трехуровневый дом, двухэтажный гостевой дом и пять зданий неизвестного назначения.

"Все здесь подчинено одному замыслу и говорит о том, что поработал над резиденцией хороший архитектор и использовал для отделки недешевые материалы", - отметили авторы сюжета.

В нем также говорится, что рядом с этим участком есть еще один, на котором размещены часовня, нечто похожее на спортивный комплекс, возможно, с бассейном, неизвестное подземное сооружение, напоминающее винный погреб, а также двухэтажный дом с большой террасой и вертолетная площадка.

По данным издания, оба участка принадлежат митрополиту Онуфрию, который пользуется имением, когда приезжает в Черновцы.

"Говорят, что это все подарил иерарху УПЦ МП некий черновицкий бизнемен Юрий Кушнир", - выяснили журналисты.

При этом создатели программы напомнили, что Кушнира когда-то вспоминал генпрокурор Юрий Луценко, намекая на его связь с незаконной деятельностью.

"Группировка "Слонов", "Кушниров" и меньшие группировки контрабандистов должны понять - времена безнаказанности прошли - или разоружение, или противостояние с целым весом государства", - сказал генпрокурор.

Отмечается также, что охранники поместья пытались мешать журналистам даже вне территории, которую они охраняли, поэтому авторам сюжета пришлось вызвать полицию, чтобы завершить съемку.

Ранее главу Украинской православной церкви Московского патриархата митрополита Онуфрия внесли в базу данных Миротворца. Ему, а также другим служителям УПЦ МП, настоятельно предложили покинуть Украину.

Также сообщалось, что глава УПЦ МП митрополит Онуфрий отказался встречаться с экзархами патриарха Варфоломея.

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Источник: korrespondent.net