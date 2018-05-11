Медведчук стал главой политсовета партии За життя

На внеочередном съезде партии За життя в Киеве главой ее политсовета избран Виктор Медведчук. Соответствующее сообщение в понедельник, 5 ноября, распространила пресс-служба партии.

"Избран новый состав политсовета - в результате единогласного голосования на съезде председателем политсовета избран Виктор Медведчук", - говорится в сообщении.

Также сообщается, что это был первый этап внеочередного съезда, созванного главой партии Вадимом Рабиновичем.

Напомним, в сентябре политический проект За життя покинул народный депутат Украины Евгений Мураев, заявив, что "не может позволить себе участвовать в политическом балагане" и добавив, что официально складывает полномочия главы политсовета партии За життя.

Партия За життя была зарегистрирована в декабре 1999 года и по 2016 год называлась Всеукраинское объединение Центр. 20 марта 2014 года лидером партии был избран Вадим Рабинович. 15 сентября того же года вошла в Оппозиционный блок.

13 мая 2016 года партия объявила о выходе из Оппозиционного блока. Через два месяца, 26 июля 2016 года, была переименована в партию За Життя.

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Источник: korrespondent.net