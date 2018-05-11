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05. 11. 2018

Порошенко задекларировал миллионный доход от вкладов в банке

Президент Украины Петр Порошенко задекларировал 1,3 млн гривен дохода от процентов по вкладам в Международном инвестиционном банке (МИБ). Такие данные содержит декларация главы государства, размещенная в реестре.

Отмечается, что за месяц доходы Порошенко по разным вкладам составили 617 443 гривен, 329 303 гривен, 116 224 гривен, 193 708 гривен, 96 854 гривен. Таким образом Порошенко задекларировал свои доходы на общую сумму 1 353 532 гривен.

Ранее сообщалось, что доходы Порошенко в пять раз превысили прошлогодние.

За 2018 год Порошенко намерен задекларировать несколько миллионов расходов на рекламу в поддержку предоставления Украинской православной церкви томоса об автокефалии.

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Источник: korrespondent.net

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