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05. 11. 2018

В Марселе рухнул жилой дом

В французском городе Марсель утром в понедельник, 5 ноября, обрушился жилой дом в центре города, сообщает Francetvinfo.fr.

О причинах обрушения здания и о возможных пострадавших и погибших к настоящему времени не сообщается.

Отмечается, что речь идет о двух домах, у которых была общая стена - номер 63 и 65 по улице Обань. Одно из зданий находилось в аварийном состоянии, его жильцы были выселены.

В то же время, ряд французских СМИ не исключает, что внутри могли находиться люди, самовольно устроившие себе приют в опустевшем доме.

По информации телеканала CNEWS, инцидент произошел около 9:00 местного времени (10:00 по Киеву).

Район происшествия оцеплен, на месте работают спасатели.

Ранее в Польше на посетителей ТРЦ обвалился потолок. Пострадали семь человек.

А в США при обрушении в сортировочном центре Amazon погибли два человека.

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Источник: korrespondent.net

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