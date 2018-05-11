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05. 11. 2018

В Италии за коррупцию арестовали мэра и 13 чиновников

На юге Италии по подозрению в коррупции арестовали мэра города Фускальдо Джанфранко Рамундо и еще 13 человек. Об этом сообщает местное издание ANSA в понедельник, 5 ноября.

В число арестованных вошли заместитель мэра, советник муниципалитета, госслужащие и частные предприниматели. Из 14 арестованных 12 находятся под стражей, еще двое пребывают под домашним арестом. В операции по задержанию подозреваемых в коррупции приняли участие более 100 силовиков, в рамках дела конфискованы активы на 215 тысяч евро.

Арестованных обвиняют в административных нарушениях, оказании давления и превышении должностных полномочий. Кроме того, им инкриминируют растрату, нарушения в проведении публичных торгов и сговор при выборе подрядчиков. Предполагается, что подозреваемые нанесли ущерб на 7,5 млн евро.

Ранее в Греции суд арестовал бывшего министра обороны и экономики страны Янноса Папантониу, а также его жену Ставрулу Курако - их обвиняют в коррупции.

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Источник: korrespondent.net

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