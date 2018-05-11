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05. 11. 2018

В двойном ДТП в Житомирской области погиб пенсионер

В Житомирской области в двойном ДТП погиб пешеход. Об этом в понедельник, 5 ноября, сообщает пресс-служба патрульной полиции в Житомирской области.

Авария случилась 4 ноября около 18:50 на 24 км автодороги Житомир - Черновцы, вблизи поселка Рудня-Почта.

Предварительно установлено, что водитель автомобиля Toyota Coaster, 47-летний житель Хмельницкой области, двигаясь в направлении Житомира, совершил наезд на пешехода, который пересекал дорогу вне пешеходного перехода. Мужчину от удара отбросило на полосу встречного движения, где его сбил автомобиль Mercedes Vito под управлением 46-летнего жителя г. Хмельницкий.

В результате ДТП пешеход, 67-летний житель с. Рудня-Почта, от полученных телесных повреждений погиб на месте происшествия.

Все обстоятельства ДТП выясняются в рамках расследования уголовного производства.

Cмотрите фотогалерею: В двойном ДТП в Житомирской области погиб пенсионер

Напомним, в Киеве в результате тройного ДТП загорелась машина.

Также сообщалось, что в Ивано-Франковской области столкнулись легковой автомобиль и грузовик, погибли два человека.

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Источник: korrespondent.net

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