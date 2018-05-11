Смерть Гандзюк. Заказчика пока так и не нашли

После трех месяцев лечения активистка Екатерина Гандзюк умерла в одной из киевских больниц.

31 июля в Херсоне ее облили концентрированной серной кислотой, в результате чего она получила ожоги 40% кожи и сильное повреждение глаз.

Точных причин смерти пока не называют. В СМИ говорят об оторвавшемся тромбе или врачебной ошибке. Полиция переквалифицировала уголовное производство, по которому расследуется нападение на активистку, в "законченное убийство".

Смерть Гандзюк вызвала огромный общественный резонанс, протесты под зданием МВД и призывы отправить в отставку руководителей правоохранительных ведомств.

Корреспондент.net собрал информацию о трагедии.

Покушение и смерть

Екатерине Гандзюк было 33 года. Последнее время она работала управляющей делами Херсонского горисполкома, была советником мэра Херсона.

Активной общественной деятельностью Гандзюк начала заниматься с 18 лет. Участвовала в Оранжевой революции и Евромайдане. Занималась антикоррупционными расследованиями, критиковала полицию и чиновников, а также "пророссийские силы" Херсонской области.

Была депутатом Херсонского областного и городского советов от партии "Батькивщина". Впоследствии из партии ее исключили. Кроме того, Гандзюк работала национальным волонтером ООН.

31 июля на Гандзюк напали возле ее дома, облили серной кислотой. 3 августа генпрокурор Юрий Луценко после общения с Гандзюк заявил, что расследование дела передадут Службе безопасности Украины.

По состоянию на 21 сентября Гандзюк перенесла 11 операций по удалению омертвевших тканей и пересадке кожи. Она находилась в реанимации в одной из больниц Киева.

26 сентября Гандзюк опубликовала видеообращение к украинской власти и украинцам, в котором призвала расследовать участившиеся нападения на активистов.

О смерти Гандзюк стало известно днем 4 ноября.

Подозреваемые

20 августа глава Нацполиции Сергей Князев заявил, что по делу Гандзюк полицией задержаны 5 человек, которые "подозреваются следствием в организации и соучастии в совершении покушения на убийство". Это - Вячеслав Вишневский, Виктор Горбунов, Владимир Васянович, Сергей Торбин и Никита Грабчук. Все подозреваемые – бывшие участники АТО, члены Украинской добровольческой армии, которую возглавляет Дмитрий Ярош.

В свое время эти добровольцы получили государственные награды от президента Петра Порошенко.

Четверо из них признались в совершении преступления. Сергей Торбин, который фигурирует в деле как организатор, и Никита Грабчук, которого называют непосредственным исполнителем, сейчас находятся под стражей.

По версии следствия, раствор аккумуляторной серной кислоты 6 июля купил в Каховке Горбунов. На допросе Горбунов заявил, что организовать покушение ему, Вишневскому, Васяновичу и Грабчуку предложил Торбин, заявив, что Гандзюк – “коррумпированный чиновник с пророссийскими взглядами”. По его словам, за покупку кислоты он получил от Васяновича 300 долларов и от дальнейших действий отказался. Он же узнал в мужчине, который на видео бежит от дома Гандзюк, Грабчука.

Васянович и Торбин награждены орденом За мужество III степени и орденом “Народный герой Украины”.

Реакция властей

Представители власти после смерти Гандзюк принялись в один голос требовать наказания для виновных.

Президент Петр Порошенко потребовал от правоохранителей сделать все возможное для раскрытия убийства Гандзюк.

"Я хочу обратиться к правоохранителям, чтобы было сделано все возможное для того, чтобы были найдены убийцы, чтобы убийцы были наказаны, оказались на скамье подсудимых. И мы все должны объединить усилия для того, чтобы это произошло, совместно помочь правоохранительным органам, полиции, чтобы зло было наказано", - заявил президент.

Министр иностранных дел Павел Климкин отметил, что лучшей данью смерти херсонской активистки Катерины Гандзюк станут действия для того, чтобы подобные преступления больше не происходили.

Премьер Владимир Гройсман заявил, что преступление против Гандзюк не имеет срока давности. "Виновные должны понести наказание", - подчеркнул премьер.

В то же время лидер партии Батькивщина Юлия Тимошенко заявила, что смерть Гандзюк является "приговором системе".

"Катина гибель - приговор системе. Со всеми ее "реформами", голой бравадой, низким хвастовством. Что-то не так, что-то неправильно, когда лучшие люди теряют жизнь в ежедневной борьбе", - написала Тимошенко в Facebook.

Руководитель Нацполиции Украины Сергей Князев рассчитвает, что задержанные организаторы нападения на Гандзюк в связи с ее смертью предоставят дополнительные свидетельства о том, чей заказ они выполняли.

Князев напомнил, что по инициативе Генеральной прокуратуры уголовное производство расследует Служба безопасности Украины, которая работает над установлением заказчика этого нападения.

"Национальная полиция Украина предоставляет всю необходимую помощь, чтобы заказчик был назван и понес наказание", - добавил глава Нацполиции.

По словам Князева, окончательный вывод о причинах смерти Гандзюк полиция получит после проведения судебно-медицинской экспертизы.

С целью установления заказчика убийства активистки, советника мэра Херсона Екатерины Гандзюк подозреваемого в организации ее убийства перевели в изолятор СБУ в Киеве, заявил генпрокурор Юрий Луценко.

"Установленные исполнители и организатор предстанут перед судом. С целью установления заказчика подозреваемый в организации убийства в конце октября был переведен в изолятор СБУ Киева. Все, что я обещал Кате, когда посещал ее в больнице - будет выполнено", - заявил Луценко.

Он добавил, что следствие Нацполиции "скоро будет завершено", а в ходе следствия были проведены 367 допросов, 21 экспертиза, проверки на детекторе лжи "и другие процессуальные действия".

Реакция за границей

США призывают привлечь к ответственности заказчиков убийства Гандзюк, заявила посол США в Украине Мари Йованович.

"От имени правительства США и американского народа выражаю свои глубочайшие соболезнования семье и друзьям Екатерины Гандзюк. Мы в очередной раз призываем украинскую власть привлечь преступников к ответственности, включая заказчиками", - подчеркнула посол.

Лица, виновные в нападении, приведшем к смерти Гандзюк, должны быть привлечены к ответственности, заявила посол Великобритании в Украине Джудит Гоф.

"Крайне расстроена известием о смерти Екатерины Гандзюк. Она с мужеством и достоинством боролась со своими ужасными ранами. Важно, чтобы лица, ответственные за эту страшную атаку, были привлечены к ответственности", - написала посол.

Реакция общества

Под зданием МВД в Киеве прошла акция в память о Гандзюк. Участие в акции приняли более 500 человек.

Друзья, активисты, коллеги, журналисты и политики принесли портреты погибшей. Перед входом на территорию Министерства внутренних дел активисты выложили надпись на тротуаре "Ее убили".

Участники акции требовали найти и наказать заказчиков убийства Гандзюк.

Аналогичные акции прошли во Львове, Херсоне, Харькове, Днепре и других городах.

Нардеп от БПП Мустафа Найем требует создать временную следственную комиссию для расследования фактов нападения на активистов в 2017-2018 годах.

Источник: korrespondent.net