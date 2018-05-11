Нардепы блокировали заседание согласительного совета

Представители фракций Батькивщина, Самопомич и группы Еврооптимистов блокировали заседание согласительного совета Верховной Рады с требованием создать временную следственную комиссию для расследования убийства активистки Катерины Гандзюк. Об этом в понедельник, 5 ноября, сообщает Левый берег.

После продолжительных дискуссий возле президиума с нардепами спикер все-таки открыл заседание согласительного совета, попросив всех "притормозить эмоции".

Парубий начал согласительный совет с призыва к правоохранительным органам: "как можно быстрее расследовать все обстоятельства убийства Гандзюк".

В свою очередь, нардепы стояли за спиной спикера, держа в руках плакаты с надписями: "Кто заказал Гандзюк?" и "Ее убили".

Напомним, активистка, сотрудница Херсонской мэрии Екатерина Гандзюк, которую 31 июля облили серной кислотой, умерла в больнице 4 ноября. В ряде городов Украина прошли митинги-реквиемы, посвященные Гандзюк.

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Источник: korrespondent.net