Караван беженцев добрался до Мехико

Более тысячи человек из каравана мигрантов, сформировавшегося из беженцев стран Центральной Америки, прибыли в столицу Мексики, где власти разбили для них лагерь на местном стадионе. Об этом сообщает Reuters в понедельник, 5 ноября.

На стадионе есть места для ночлега, полевая кухня, при необходимости может быть оказана медицинская помощь. До ближайших пограничных постов США остается около 800 км.

В то же время правительство США оказало давление на Мексику с целью остановить продвижение мигрантов. Так, президент Мексики Энрике Пенья Ньето предложил мигрантам временные удостоверения личности и рабочие места, если они подадут заявление на убежище в Мексике в южных штатах Чьяпас и Оахака.

В правительстве страны сообщили, что рассматривают около 2 800 заявок на убежище, 1 100 мигрантов уже были депортированы.

Как сообщалось, военное присутствие США на границе с Мексикой увеличится до 15 тысяч человек, чтобы остановить караван мигрантов.

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Источник: korrespondent.net