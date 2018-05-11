Лента RSS
Подписаться на ленту
05 ноября 2018, понедельник, 14:38
?°C
Завтра ?°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2,12
  • € 2,42
05. 11. 2018

В Малайзии украинку приговорили к пожизненному заключению

Украинку Клавдию Лопаткину в Малайзии приговорили к пожизненному заключению за попытку ввоза в страну полтора килограмма кокаина три года назад. Об этом в понедельник, 5 ноября, сообщает газета New Straits Times.

Отмечается, что девушка, которой сейчас 24 года, была задержана в аэропорту Пинанга 31 декабря 2015 года, по подозрению в транспортировке 1,5 килограмма кокаина. На момент задержания девушка была беременна и в тюрьме родила дочь. Позже Клавдия была оправдана и выпущена из-под стражи, но сторона обвинения подала апелляцию, и суд вызвал Лопаткину на новое слушание.

По данным издания, судья Абдул Вахаб отметил, что у подсудимой было достаточно времени, чтобы проверить содержимое сумок, которые она везла из Дубая в Куала-Лумпур и затем в Пинанг.

"Она не воспользовалась шансом посмотреть внутрь сумок, в которых, по ее заявлению, были шоколадные конфеты", - заявил он.

По законам Малайзии, предъявленное украинке обвинение предусматривает смертный приговор. В качестве способа приведения смертного приговора в исполнение в Малайзии используют повешение. Ранее в октябре New Straits Times со ссылкой на администрацию премьер-министра страны сообщила, что власти страны планируют отменить смертную казнь в ближайшее время.

Ранее в Швеции Миграционная служба приняла рещение выдворить украинку, потерявшую ногу во время теракта.

Перед этим в Греции двух украинцев приговорили к 180 годам тюрьмы. Мужчин обвинили в нарушении сразу нескольких статей

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net

Это Интересно
Мир
Следующая новость
Анекдот все анекдоты

- Дедушка, а когда ты был молодым, что можно было приобрести за сто долларов?
- Десять лет, внучек, десять лет тюрьмы.

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

Удовлетворяет ли вас температура воздуха в вашей квартире?

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2018 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.