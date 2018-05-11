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05. 11. 2018

Погода на неделю: немного похолодает, без осадков

На этой неделе в Украине ожидается небольшое похолодание, свидетельствуют данные прогноза на сайте Укргидрометцентра.

Так, в понедельник, 5 ноября, осадков не ожидается, почти по всей стране будет облачно. Температура в Закарпатской области - 19-21 градус тепла, во Львовской, Ивано-Франковской и Черновицкой области - 16-18 градусов. На севере и в центре страны воздух прогреется до 10-13 градусов тепла. На востоке прохладнее - 7-9 градусов, на юге - от 12 до 16 градусов тепла.

В Киеве облачно, без осадков, температура воздуха 11-13 градусов днем, 7-9 градусов ночью.

Во вторник, 6 ноября, ожидается похолодание - в Закарпатской области до 15-17 градусов, в остальной части западных регионов - до 12-14 градусов. В центре и на севере страны температура опустится до 8-10 градусов. 

Также несколько похолодает в Киеве. Температура воздуха днем - 7-9 градусов, ночью опустится до 2-4 градусов тепла.

В среду и четверг сохранится переменная облачность без осадков. В западных областях похолодает до 10-13 градусов тепла. В центре, на севере и в восточных областях показатели термометра будут колебаться от 7 до 10 градусов тепла. На юге также похолодает - 9-12 градусов, в Крыму - 11-13 градусов тепла.

В Киеве - без осадков, температура днем - 8-10 градусов тепла, ночью 0-2 градуса.

Такая погода сохранится и в пятницу, 9 ноября.

Cмотрите фотогалерею: Погода на неделю: немного похолодает, без осадков

Отметим, еще на прошлой неделе в Украине стояла жаркая как для конца октября погода, но на выходных начало холодать. 

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Источник: korrespondent.net

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