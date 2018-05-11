В Афганистане при атаке талибов на КПП погибли 13 человек

В результате атаки террористической группировки Талибан на пункт пропуска в восточной афганской провинции Газни погибли по меньшей мере 13 военных и полицейских. Об этом в понедельник, 5 ноября, сообщает AP со ссылкой на представителя губернатора провинции Арифа Нури.
По его словам, в результате нападения были убиты семеро военных и шестеро полицейских. Еще четверо получили ранения в результате атаки на КПП в другом районе афганской провинции - Хогияни.
Он также добавил, что в ответ были убиты шестеро боевиков. Также по меньшей мере 10 террористов получили ранения в течение перестрелки.
Ранее, в ночь на 4 ноября, талибы захватили правительственную военную базу в городе Таринкот.
Также сообщалось, что в Афганистане в госучреждении произошла стрельба, были ранены два американца.
Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet
Источник: korrespondent.net
- Подпишитесь на наш канал в telegram https://t.me/telegrafby
новость
новость