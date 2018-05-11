У Порошенко объяснили договор с Варфоломеем

Договор о сотрудничестве между Украиной и Вселенским патриархатом, подписанное президентом Петром Порошенком и патриархом Варфоломеем, является соглашением о поддержке создания единой поместной православной церкви в Украине. Об этом в понедельник, 5 ноября, заявил советник президента, директор Национального института стратегических исследований Ростислав Павленко, сообщает РБК-Украина.

"Подписание соглашения о сотрудничестве и взаимодействии между Украиной и Вселенским патриархатом можно назвать соглашением о поддержке создания единой поместной православной церкви в Украине, где говорится прямо о том, что создается независимая украинская православная церковь, которой предоставляется томос, то есть грамота о независимости, Вселенским патриархом после того, как желающие украинские епископы соберутся на собор, выберут своего предстоятеля, после чего он получит томос", - сообщил Павленко.

Он также отметил, что государство, со своей стороны, будет способствовать процессу создания украинской церкви, а Вселенский патриархат будет содействовать связи церкви со Вселенским православием. Павленко также добавил, что именно для этого, собственно, и учреждается миссия Вселенского патриархата - представительство, которое будет действовать в Киеве в Андреевской церкви и будет определенным посольством Вселенской патриархии, которое будет помогать в том, чтобы все происходило согласно православным канонам и чтобы деятельность новой церкви имела поддержку и признание со стороны других поместных церквей.

"Есть четкая фиксация того, что речь идет о независимой церкви, которая получит свое место в диптихе, в порядке упоминания православных церквей. Детали обсуждаются в ходе подготовки к собору украинских епископов, все вопросы относительно процедуры избрания предстоятеля - это внутрицерковные отношения, которым государство способствует", - добавил он.

"Часто приходится слышать, что якобы в других поместных церквях есть неприятие факта создания независимой украинской церкви. Мы видим, что это не так...Большинство поместных церквей заняли позицию нейтрально-пассивного выжидания... Соглашение предусматривает то, что Вселенская патриархия способствует тому, что украинская церковь будет признана другими православными церквями", - добавил он.

Напомним, во время визита в Стамбул Порошенко и патриарх Варфоломей подписали договор о сотрудничестве между Украиной и Константинопольским патриархатом. По словам Порошенко, это соглашение завершает процесс предоставления томоса Украине, а, по словам патриарха Варфоломея, оно ​​может ускорить этот процесс.

В свою очередь, в РПЦ считают, что подписанное соглашение не означает создание независимой Украинской православной церкви.

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Источник: korrespondent.net