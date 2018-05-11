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05. 11. 2018

В Харьковской области неизвестный изнасиловал и убил 15-летнюю девочку

В Харьковской области правоохранители разыскивают неизвестного, который изнасиловал и задушил 15-летнюю девочку. Об этом в понедельник, 5 ноября, сообщает пресс-служба областной полиции.

Отмечено, что заявление об исчезновении дочери поступило от 42-летней жительницы поселка Бабаи в дежурную часть Харьковского отдела полиции. К поискам ребенка был привлечен весь личный состав районной полиции.

"В ходе розыскных мероприятий ее тело было обнаружено в лесополосе в поселке Покотиловка. Кроме того, у погибшей пропала сумка с личными вещами", - говорится в сообщении.

Сейчас полицейские объявили в розыск подозреваемого в убийстве 15-летней девушки. Его приметы: на вид 35-45 лет, рост 185 см, худощавого телосложения.

 

Также следователи проводят досудебное расследование по статьям умышленное убийство, насильственное удовлетворение половой страсти неестественным способом и разбой.

Ранее во Львовской области пьяный мужчина изнасиловал свою пятилетнюю дочь, ему грозит до 15 лет тюрьмы.

Также сообщалось, что в Николаеве в доме по улице Лазурной, 50-А неизвестный изнасиловал 12-летнюю девочку.

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Источник: korrespondent.net

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