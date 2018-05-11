В Камеруне похитили несколько десятков детей

Утром в понедельник, 5 ноября, около 80 человек, большинство из которых школьники, были похищены в Камеруне. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на правительственные и военные источники.

"Всего был похищен 81 человек, в том числе директор школы. Их отвезли в пустынное место за городом, - сказал агентству источник в военных кругах и добавил, что власти отслеживают развитие событий.

Похищение произошло в городе Баменда на западе страны рано утром.

Пока никто не взял на себя ответственность за похищение.

Ранее сообщалось, что в Киеве на вокзале похитили девушку. А в В Бразилии минувшим летом похитили мать Тайсона.

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Источник: korrespondent.net