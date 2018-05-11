У одного из арсеналов ВСУ сбили беспилотник

Украинские военные обнаружили и обезвредили беспилотный летательный аппарат в запрещенной зоне вблизи одного из украинских арсеналов. Об этом в понедельник, 5 ноября, сообщает пресс-служба Генштаба Вооруженных сил Украины.

"В воскресенье, 4 ноября, в 19:30 в запрещенной зоне вблизи одного из арсеналов ВС Украины радиолокационными средствами выявлено неправомерное использование беспилотного летательного аппарата. Подразделением радиоэлектронной борьбы было немедленно подавлено радиоканалы управления БПЛА, что сделало невозможным его дальнейшее использование", - говорится в сообщении.

Также известно, что из-за этого инцидента военные усилили дежурную смену охраны арсенала. Они также сообщили в Нацполицию и СБУ о применении беспилотника вблизи военной части.

Кроме того, в Генштабе ВСУ призвали граждан сообщать правоохранителям о подозрительных лицах вблизи военных объектов.

Напомним, в ночь на 9 октября произошел пожар вблизи поселка Дружба Ичнянского района Черниговской области на территории складов воинской части А1479 Вооруженных сил Украины. Из населенных пунктов, попавших в зону возможного поражения, были эвакуированы 12,5 тысяч человек.

Сейчас следствие рассматривает три основных версии причин произошедшего, основная из которых - совершение диверсии с проникновением на территорию складов диверсионной группы, вторая - нарушение правил пожарной безопасности или хранения боеприпасов и третья - умышленный поджог или подрыв с целью сокрытия недостатка боеприпасов.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net