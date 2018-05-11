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05. 11. 2018

Радикалы из С14 "взяли под охрану" предприятие на Черниговщине

Представители радикальной организации С14 заявили, что "по просьбе трудового коллектива "взяли под охрану Смолинский торфозавод филиала ГП Черниговторф. Об этом говорится в сообщении С14 в Facebook.

Радикалы заявляют, что будут охранять предприятие с Союзом ветеранов войны. Активисты пишут, что основанием для такого решения послужили "риски рейдерского захвата со стороны олигархически-промышленных групп, в угоду которым недавно было совершена очередная неудачная попытка незаконной смены действующего руководства ГП Черниговторф.

"Четвертый день на предприятии действует система пропусков и усиленная охрана... Ситуация контролируемая и в случае каких-то угроз со стороны рейдеров мы готовы дать отпор", - заявил руководитель Черниговской областной ячейки С14 Александр Максимец.

Националисты заявляют, что "не просто охраняют завод, но и физически помогают шахтерам устранять мелкие неполадки".

Радикалы напоминают, что недавно руководство и профсоюзные лидеры двух последних торфозаводов Черниговщины - Ирванцевского и Смолинского, заявили о попытках рейдерства, которые якобы осуществляются с подачи директора Государственного концерна Укрторф Андрея Озерчука и высоко должностных лиц Минэнергоугля.

"Активисты объединения С14, проводя собственное расследование, натолкнулись на след олигархов и народных депутатов, фамилии которых будут обнародованы позже", - резюмируется в сообщении.

Cмотрите фотогалерею: Радикалы из С14 "взяли под охрану" предприятие на Черниговщине

Ранее сообщалось, что в Киеве националисты из С14 разогнали лагерь ромов, который находился возле железнодорожного вокзала.

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Источник: korrespondent.net

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