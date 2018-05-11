Представители радикальной организации С14 заявили, что "по просьбе трудового коллектива "взяли под охрану Смолинский торфозавод филиала ГП Черниговторф. Об этом говорится в сообщении С14 в Facebook.

Радикалы заявляют, что будут охранять предприятие с Союзом ветеранов войны. Активисты пишут, что основанием для такого решения послужили "риски рейдерского захвата со стороны олигархически-промышленных групп, в угоду которым недавно было совершена очередная неудачная попытка незаконной смены действующего руководства ГП Черниговторф.

"Четвертый день на предприятии действует система пропусков и усиленная охрана... Ситуация контролируемая и в случае каких-то угроз со стороны рейдеров мы готовы дать отпор", - заявил руководитель Черниговской областной ячейки С14 Александр Максимец.

Националисты заявляют, что "не просто охраняют завод, но и физически помогают шахтерам устранять мелкие неполадки".

Радикалы напоминают, что недавно руководство и профсоюзные лидеры двух последних торфозаводов Черниговщины - Ирванцевского и Смолинского, заявили о попытках рейдерства, которые якобы осуществляются с подачи директора Государственного концерна Укрторф Андрея Озерчука и высоко должностных лиц Минэнергоугля.

"Активисты объединения С14, проводя собственное расследование, натолкнулись на след олигархов и народных депутатов, фамилии которых будут обнародованы позже", - резюмируется в сообщении.

Cмотрите фотогалерею: Радикалы из С14 "взяли под охрану" предприятие на Черниговщине

Ранее сообщалось, что в Киеве националисты из С14 разогнали лагерь ромов, который находился возле железнодорожного вокзала.

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Источник: korrespondent.net