В Киевской области поезд насмерть сбил подростка

В городе Фастов Киевской области на железной дороге погиб юноша. Об этом в понедельник, 5 ноября, сообщает пресс-служба полиции области.

Отмечается, что поздно вечером поезд Киев-Ужгород сбил 17-летнего юношу.

По словам следователей, несовершеннолетний шел по путям и разговаривал по мобильному телефону. Когда заметил поезд, парень пытался перебежать на соседние пути. Однако именно в то время навстречу двигался еще один поезд.

"У потерпевшего не осталось шансов на спасение", - сообщили в полиции.

Ранее под Славянском электропоезд насмерть сбил мужчину.

Также сообщалось, что во Львовской области поезд сбил подростка. Он выжил, однако ему ампутировали обе ноги.

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Источник: korrespondent.net