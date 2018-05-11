В Италии вооруженный мужчина захватил заложников в почтовом отделении

В Италии мужчина, осужденный за причастность к мафии, в понедельник, 5 ноября, захватил в заложники сотрудников почтового отделения в городе Реджо-Эмилия, сообщает агентство ANSA.

Отмечается, что вооруженный ножом захватчик отпустил всех клиентов, и в захваченном помещении остались пятеро сотрудников.

По последней информации, одна заложница вышла из филиала.

Захватчик требует встречу с министром внутренних дел и вице-премьером Маттео Сальвини.

К месту происшествия подтянуты спецподразделения полиции. Правоохранители ведут переговоры с захватчиком.

Амато был участником крупного процесса Аэмилия над обвиняемыми в связях с калабрийской мафией Ндрангета.

Напомним, в октябре на вокзале в Кельне захватили заложников. Ранее в США мужчина открыл стрельбу и захватил заложников в одном из коммерческих зданий города Паркленд.

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Источник: korrespondent.net