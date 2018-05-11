В Украине 1-4 ноября проходили боевые стрельбы, в том числе, зенитно-ракетного комплекса С-300 различных модификаций, недалеко от аннексированного Крыма.

Россия, тем временем, провела проверку систем противовоздушной обороны в Крыму, а также учения в Черном море по обнаружению воздушных целей и отражению ударов условного противника. Корреспондент.net рассказывает подробности.

Ракетные стрелбы у Крыма

1 ноября на государственном испытательном полигоне Ягорлык в Херсонской области начались боевые стрельбы, контрольные летные испытания зенитных управляемых ракет средней и малой дальности.

Для этого Украина перекрыла часть воздушного пространства над северо-западной частью акватории Черного моря возле Крыма.

Как рассказал секретарь СНБО Александр Турчинов, украинские военные во время учений отрабатывали систему противовоздушной обороны Украины.

Целью учений называется "определение путей модернизации зенитно-ракетных комплексов, стоящих на вооружении ВСУ, и заданий на разработку новых средств противовоздушной обороны".

Cмотрите фотогалерею: С-300, Бук, Тор. Ракетные стрельбы ВСУ возле Крыма

"Восстановление системы ПВО является одной из наиболее актуальных проблем сектора безопасности и обороны нашего государства и одним из важных приоритетов, определенных СНБО Украины, ведь именно система ПВО Украины до 2014 года понесла наибольшие потери и сознательное последовательное разрушение", - написал Турчинов в Facebook.

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Он отметил, что прошли боевые стрельбы таких ЗРК: С-300 различных модификаций, Бук, Тор, Оса-АКМ.

Как пишет Милитарный портал, на учениях были замечены пусковые установки зенитно-ракетных комплексов С-125М1, которые были сняты с вооружения украинской армии и находились на хранении. Посде 2014 года стал актуальным вопрос их модернизации.

В января 2018 года прошел один из этапов их испытания - граница зоны поражения с новыми ракетами, составляет 40 ккилометров, максимальная высота - 25 километров. Модернизацией занимается Аэротехника.

Минобороны

Также была замечена модернизированная станция наведения ракет СНР-125 к ЗРК С-125М1.

Минобороны

Россия ответила проверкой ПВО в Крыму

В Крыму 1 ноября провели проверку систем противовоздушной обороны, сообщала пресс-служба Черноморского флота России.

"Экипажи самолетов СУ-24, Су-30 и вертолетов Ми-8 и Ка-27 из состава соединений морской авиации Черноморского флота выступили в качестве контрольных целей для расчетов ПВО и действовали с разных направлений", - сообщили в ЧФ РФ.

В ходе проверки авиация выполняла задачу как на сверхзвуковых скоростях и максимальном удалении от зон обнаружения радиолокационных станций, так и на сверхмалых высотах используя для прикрытия рельеф местности, "что усложняло задачу силам и средствам ПВО", - подчеркивается в сообщении.

Там также отметили, что боевые расчеты комплексов С-400 Триумф и Панцирь произвели обнаружение и электронные пуски (без фактической стрельбы) по контрольным целям.

3 ноября на базе кораблей Черноморского флота в Крыму дежурные смены береговых подразделений и корабельных расчетов постов противовоздушной обороны и морской авиации провели учения по обнаружению воздушных целей и отражению ударов условного противника.

"В роли условного воздушного противника выступили беспилотные летательные аппараты из состава подразделений Южного военного округа и Черноморского флота, дислоцированных в Краснодарском крае и Крыму. По сигналу центров управления средства ПВО флота были приведены в готовность к применению", - говорится в сообщении российских военных.

Усиление ВСУ на Азове

6 сентября СНБО Украины принял решение усилить военно-морское присутствие в Азовском море. Через два дня стало известно о переброске малых бронированных артиллерийских катеров в Азовское море. 11 сентября украинские катера проекта Гюрза-М Лубны и Кременчуг вышли на службу в акватории Бердянского порта.

20 сентября поисково-спасательное судно A500 Донбасс и морской буксир A830 Корец вышли с Западной военно-морской базы ВМС Украины в Одессе и направиись в Бердянск, где станут основой новой военно-морской базы украинского флота на Азовском море.

22 сентября Донбасс и Корец прошли вдоль берегов Крыма, в той части, которую Россия считает своей "исключительной экономической зоной". 23 сентября корабли прошли под Керченским мостом, став героями соцсетей и СМИ как в Украине, так и в России.

Ожидается, что до конца года в Азовском море будет создана военно-морская база ВМС Украины путем переброски сюда Южной военно-морской базы из Николаева, которая до аннексии Крыма находилась в Новоозерном в заливе Донузлав.

В дальнейшем на ее базе будет создан катерный дивизион с будущим развертыванием сил и средств.

Кроме того, Вооруженные силы Украины усилили армейскую группировку на Азовском направлении.

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Обострение в Азовском море

Ситуация обострилась в марте 2018 года, когда украинские пограничники задержали российское рыболовецкое судно Норд. В августе у херсонском порту задержали танкер Механик Погодин.

Москва расценила действия Киева как "морской терроризм" и усилила досмотры украинских судов, проходящих через Керченский пролив в сторону территории Украины.

Киев в ответ обвинила российские власти в "жесткой политике задержания и осмотра судов". При этом украинский МИД говорит, что действия России законны.

Как отмечает помощник председателя Госпогранслужбы Украины Олег Слободян, Россия осматривает иностранные торговые суда, которые движутся в порты Украины, хотя этого никогда не делала ранее.

30 октября в Совете Безопасности ООН прошло внеочередное заседание по ситуации в Украине, на котором, среди прочего, осуждалось обострение в Азовском море.

Накануне Европарламент принял резолюцию, в которой призвал Евросоюз усилить санкции против России, если конфликт с Украиной в Азовском море еще больше обострится.

Европарламент также планирует создать пост "спецпосланника по Крыму и Донбассу", в юрисдикцию которого будет включена и ситуация в Азовском море.

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Источник: korrespondent.net