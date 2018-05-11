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05. 11. 2018

В Ужгороде водитель с ворованной брусчаткой сбил патрульную

В Ужгороде полицейские устроили погоню за водителем, который украл тротуарную брусчатку. Во время задержания пострадала патрульная полицейская. Об этом сообщает Мукачево.net со ссылкой на управление патрульной полиции в понедельник, 5 ноября.

"Сообщение о краже патрульные получили сегодня ночью, около 4:00 часов. Заявитель отметил, что неизвестный мужчина грузит в свой автомобиль вещи, которые ему точно не принадлежат", – говорится в сообщении.

Патрульные прибыли на место и увидели мужчину, который складывал в свою машину тротуарную брусчатку. Когда он увидел правоохранителей, то закрыл багажник и сказал, что ждет друга.

"Патрульные спросили откуда у него брусчатка, на что мужчина ответил, что взял ее с автобусной остановки потому что ему надо домой. Правоохранители вызвали следственно-оперативную группу, тогда мужчина начал сопротивляться патрульным, сел в авто и попытался скрыться. Он наехал на полицейскую, женщина получила ряд травм", – отметили в полиции и добавили, что мужчина был задержан на улице Грушевского.

Жителя Ужгорода подозревают в краже и нанесении телесных повреждений правоохранителю при исполнении им служебных обязанностей. Правовую квалификацию устанавят следователи.

Cмотрите фотогалерею: В Ужгороде водитель с ворованной брусчаткой сбил патрульную

Ранее в Одессе полиция со стрельбой задержала водителя, который грубо нарушил правила дорожного движения. Инцидент произошел на улице Водопроводной.

А в Днепре правоохранители час гонялись за пьяным водителем ВАЗ-2107. Во время преследования мужчина разгонялся до скорости более 150 км в час. Беглеца заблокировали в поселке Спасском.

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Источник: korrespondent.net

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