Во Львовской области на территории гарнизона умер военный

Во Львовской области на территории Яворивского гарнизона в воскресенье, 4 ноября, скончался 45-летний военный 24-й отдельной механизированной бригады имени Короля Даниила. Об этом сообщил руководитель регионального медиацентра Минобороны Александр Поронюк, информирует Zaxid.net.

По предварительным данным, старший лейтенант умер из-за сердечной недостаточности. Окончательную причину смерти установят медики.

Как сообщает Союз ветеранов АТО Червонограда ВОЛЯ в соцсети Facebook, умершим является артиллерист Виктор Телегий.

Напомним, 4 ноября на Донбассе погиб один военный.

Также сообщалось, что в зоне ООС 16 октября от пули снайпера погиб 20-летний боец Андрей Бойко.

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Источник: korrespondent.net