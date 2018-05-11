В России при обрушении моста два человека погибли, семь пострадали – СМИ

В Ханты-Мансийском автономном округе России два человека погибли и семь получили травмы при обрушении моста. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах в понедельник, 5 ноября.

Бригада занималась разборкой недействующего моста. Инцидент произошел неподалеку от поселка Каркатеевы в 30 километрах от Нефтеюганска. В момент обрушения на мосту находились кран и КамАЗ.

Руководитель местного департамента здравоохранения Алексей Добровольский сообщил, что состояние пострадавших медики оценивают как среднее и тяжелое.

"Сейчас им на месте оказывается помощь, работают пять бригад скорой помощи. Их планируется доставить в больницу Нефтеюганска", – добавил он.

В пресс-службе регионального главка МЧС сообщили, что мост находился на реконструкции, на время его ремонта рядом был возведен другой мост.

Ранее в октябре в Михайловском районе Приморского края РФ рухнул автомобильный мост во время проезда по нему фуры. Тогда погиб один человек.

А в мае в России на границе Забайкальского края и Бурятии обвалились опоры полукилометрового моста Интернациональной дружбы.

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Источник: korrespondent.net