В Тернопольской области задержали телефонных аферистов

В Тернопольской области пресекли деятельность группы тюремных аферистов, которые выманивали деньги у людей. Об этом сообщает Департамент внутренней безопасности Национальной полиции в понедельник, 5 ноября.

Сообщается, что в конце октября была задержана группа таких аферистов, а на днях задержали еще двоих сообщников. По данным полиции, мошенники звонили якобы от близкого человека, который просил передать деньги полиции, так как стал виновником преступления или ДТП.

Зачастую звонили заключенные из тюрем на оккупированной части Луганской области. За деньгами к потерпевшим приезжали соучастники, которые и представлялись "сотрудниками полиции". Именно их, жителей Харькова и Кировоградской области, задержали в конце октября.

Однако через несколько дней оперативники снова получили информацию о новых пострадавших, когда за один день аферисты выманили 30 тысяч гривен у двух жителей Тернополя, а также планировали провернуть еще одну сделку. На последнем эпизоде злоумышленников задержали полицейские. Пособниками оказались ранее судимые 21-летний уроженец Запорожской области и 24-летний уроженец Харьковской области.

В настоящее время им объявлено подозрение и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в размере 700 тысяч гривен каждому.

Недавно в Харьковской области правоохранители задержали мошенников, которые выманили у украинцев 350 тысяч гривен.

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Источник: korrespondent.net