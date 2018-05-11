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05. 11. 2018

В Луцке застрелили человека, введен план перехват

На автомойке Луцке в понедельник, 5 ноября, произошла стрельба, в результате которой погиб один человек, еще двое ранены, сообщают Волынские новости.

В пресс-службе полиции области сообщили, что ввели операцию по задержанию вооруженных преступников.

Отмечается, что инцидент произошел около 14:30 на улице Набережной в Луцке.

Отмечается, что состояние пострадавших средней тяжести: у одного из них травма живота, у другого - грудной клетки.

Напомним, накануне в Киеве мужчина устроил стрельбу возле детской поликлиники. Также недавно в Черкассах на улице Гагарина произошла стрельба между двумя мужчинами.

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Источник: korrespondent.net

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