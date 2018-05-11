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05. 11. 2018

В Тбилиси произошло второе за неделю землетрясение

В Тбилиси в понедельник, 5 ноября, произошло землетрясение магнитудой 2,9. Об этом сообщает Центр сейсмического мониторинга Грузии.

По информации сейсмологов, подземные толчки были зафиксированы в 17:36 в Глдани-Надзаладевском районе грузинской столицы.

Эпицентр землетрясения залегал на глубине 16 км.

Сообщений о пострадавших или разрушениях не поступало.

Ранее землетрясение магнитудой 2,6 произошло в Тбилиси 29 октября.

Также сообщалось о землетрясении магнитудой 5,9 в Японии.

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Источник: korrespondent.net

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