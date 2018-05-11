Лента RSS
Подписаться на ленту
05 ноября 2018, понедельник, 19:22
?°C
Завтра ?°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2,12
  • € 2,42
05. 11. 2018

США назвали страны, выведенные из-под иранских санкций

Вашингтон временно выводит восемь стран из-под антииранских санкций. Об этом сказал государственный секретарь США Майк Помпео, сообщает АР в понедельник, 5 ноября.

В частности, Китай, Греция, Италия, Тайвань, Япония, Турция, Индия и Южная Корея еще какое-то время смогут покупать иранскую нефть.

Помпео не уточнил, как долго продлится такой режим. По его словам, эти восемь стран больше всего зависят от импорта нефти из Ирана и им "нужно немного больше времени, чтобы достичь нуля". Он не исключил, что период продлится шесть месяцев.

Напомним, 5 ноября вступили в силу новые санкции США в отношении Ирана. Они затронут банковский и нефтяной сектор страны и могут окончательно парализовать иранскую экономику.

В свою очередь Иран официально заявил о намерении нарушать санкции США и продавать нефть.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net

Это Интересно
Мир
Следующая новость Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

- Дедушка, а когда ты был молодым, что можно было приобрести за сто долларов?
- Десять лет, внучек, десять лет тюрьмы.

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

Удовлетворяет ли вас температура воздуха в вашей квартире?

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2018 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.