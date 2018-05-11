У Мартыненко назвали пиар-акцией вызов на допрос в НАБУ

Адвокат бывшего народного депутата Николая Мартыненко Петр Бойко назвал пиар-акцией вручение его подзащитному повестки на допрос в НАБУ перед заседанием Шевченковского райсуда Киева 5 ноября.

"Перед заседания суда детектив НАБУ без законных оснований дважды пытался вручить Николаю Мартыненко вызов на допрос по делу Энергоатома в рамках якобы международной правовой помощи. Но это не имело юридической силы, поскольку согласно закону подобные вызовы должны обязательно отправляться через Генеральную прокуратуру Украины", - цитирует адвоката пресс-служба экс-депутата.

По мнению правозащитника, НАБУ таким образом пытается поддерживать в публичном пространстве обвинения в адрес Мартыненко, "пытаясь нивелировать отсутствие доказательств и самого состава преступления".

"После отказа защитников получить незаконный вызов на допрос детектив НАБУ пришел в зал и перед телекамерами начал громко требовать от Мартыненко подписать этот вызов, пытаясь насильно вручить ему в руки какие-то бумажки. "Группа поддержки" НАБУ в зале суда выкрикивала заранее написанные реплики с обвинениями в адрес Николая Мартыненко. Все это было срежиссированым шоу для вбрасывания в информационное пространство очередного негатива к Мартыненко", - сказал защитник.

По словам Бойко, экс-депутат уже дал все показания по делу Энергоатома.

"Он готов сделать это снова, но только предусмотренным законом способом. Зато НАБУ использует пиар-средства, пытаясь нивелировать отсутствие доказательств против Мартыненко и самого состава преступления", - подчеркнул адвокат.

Напомним, сегодня детектив Национального антикоррупционного бюро попытался вручить Мартыненко повестку на допрос, но тот отказался ее брать.

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Источник: korrespondent.net