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05. 11. 2018

В СБУ заявили о блокировке деятельности интернет-агитаторов

Сотрудники Службы безопасности Украины блокировали деятельность межрегиональной сети антиукраинских интернет-агитаторов. Об этом сообщает пресс-служба СБУ в понедельник, 5 ноября.

В спецслужбе утверждают, что в течение сентября-октября была блокирована деятельность девяти интернет-агитаторов в Одессе, Киеве и Северодонецке.

По данным СБУ, злоумышленников финансировали спецслужбы России. Они занимались тем, что публиковали политические новости и призвали к проведению акций неповиновения и массовых беспорядков.

Отмечается, что интернет-агитаторы публиковали призывы к свержению конституционного строя и государственной власти в Украины, а также к поддержке самопровозглашенных "ДНР" и "ЛНР".

В СБУ установили, что злоумышленники через манипулирование общественным мнением должны были влиять на ход проведения предстоящих выборов президента Украины.

Ранее сотрудники СБУ разоблачили деятельность группы коммерсантов, причастных к финансовому и материальному обеспечению "ЛДНР".

Также сообщалось, что сотрудники контрразведки задержали в Донецкой области сепаратиста самопровозглашенной "ДНР".

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Источник: korrespondent.net

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