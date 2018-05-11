В Украине увеличилось количество официально трудоустроенных

В октябре количество официально трудоустроенных украинцев выросло на 150 тысяч человек. Об этом заявил премьер-министр Владимир Гройсман, сообщает в понедельник, 5 ноября, Урядовий портал.

В правительстве считают, что шаги по детенизации заработных плат заметно увеличивают количество легально работающих граждан в Украине.

Кроме того, ожидается, что к концу этого года вырастут и взносы в Пенсионный фонд, уплачиваемые из официальных рабочих мест. Речь идет об увеличении поступлений на около 1,1 миллиарда гривен.

За время кампании по борьбе с неофициальным трудоустройством около 130 работодателей были оштрафованы. Причем больше всего нарушений допускают в Харьковской, Киевской и Ивано-Франковской областях.

В правительстве также привели данные официальной статистики, согласно которым, сегодня количество работающего населения в Украине превышает 16 миллионов человек. Количество безработных - около 1,7 млн. На учете в Государственной службе занятости зарегистрировано около 300 тысяч человек.

В октябре сообщалось, что в Украине снизилась безработица. Так, в сентябре число зарегистрированных безработных сократилось до 287 тысяч человек.

Ранее сообщалось, что уровень безработицы среди экономически активного населения во втором квартале 2018 года уменьшился до 8,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

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Источник: korrespondent.net