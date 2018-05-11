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05. 11. 2018

У Супрун разделили руководителей медучреждений

Министерство здравоохранения Украины разграничило административные и медицинские функции руководителей учреждений здравоохранения, переложив их выполнение с главврача на генерального и медицинского директоров. Соответствующий проект приказа о внесении изменений в справочник квалификационных характеристик профессиональных работников сферы здравоохранения утвержден 31 октября.

Как уточнили в пресс-службе МОЗ в понедельник, 5 ноября,, генеральный директор или директор будет заниматься вопросами хозяйственной, финансово-экономической и производственно-хозяйственной деятельности. В его обязанности будет входить стратегическое планирование, формирование бюджета, координация работы заведения, анализ экономической эффективности, организация работы и эффективное взаимодействие всех структурных подразделений и т.д.

В свою очередь медицинский директор будет заниматься исключительно вопросами медицины.

При этом все главврачи и другие медицинские работники будут исполнять свои функции до истечения срока действия их договоров.

Согласно приказу, до 2022 года занять должность директора на конкурсной основе может претендент с гуманитарным образованием, правовед, экономист, врач, управленец. С 2022 претенденты, не имеющие управленческого или менеджерского образования в области знаний "Управление и администрирование" или "Публичное управление и администрирование", должны будут дополнительно получить его.

В настоящее время все функции - и административные, и медицинские - в украинских медучреждениях выполняет главный врач. В то время, во многих развитых странах мира эти функции выполняет два специалиста. С января 2019 такой механизм будет и в Украине.

Ранее и. о. министра здравоохранения Уляна Супрун заявила, что на погашение задолженности по зарплате медработникам нужно полтора миллиарда гривен.

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Источник: korrespondent.net

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