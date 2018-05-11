Опубликовано видео с места стрельбы в Луцке

В сети появилось видео с места стрельбы в Луцке. Об этом в понедельник, 5 ноября, сообщает житель города Сергей Поха в соцсети Facebook.

Как стало известно, погибший во время стрельбы в Луцке - уроженец Любомльского района Волынской области. Об этом рассказал начальник ГУНП в Волынской области Петр Шпига, пишет ВолиньPost.

По его словам, мужчина проживал в Луцке.

Как пишет ВолиньPost со ссылкой на собственные источники, мужчину звали Святослав. У погибшего осталась жена и двое детей.

Сейчас тело убитого находится в кафе, расположенном на территории автомойки. На место происшествия для опознания погибшего в перестрелке прибыли родственники.

По последним данным, в результате стрельбы погиб один человек, еще двое ранены.

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Источник: korrespondent.net