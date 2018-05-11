В конфликте со стрельбой в Луцке приняли участие около 15 человек - СМИ

В конфликте со стрельбой в Луцке, которая случилась в понедельник, 5 ноября, приняли участие около 15 человек. Об этом пишет ВолыньPost.
Как сообщил начальник следственного управления Александр Климовский, стрельба произошла внутри кафе на территории автомойки.
Участие в конфликте приняли около 15 человек - по 7-8 человек с каждой стороны схватки.
В полиции также добавили, что правоохранителям о происшествии сообщили очевидцы.
Ранее было опубликовано видео с места стрельбы в Луцке.
Напомним, 5 ноября на автомойке в Луцке произошла стрельба, погиб один человек.
Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet
Источник: korrespondent.net
- Подпишитесь на наш канал в telegram https://t.me/telegrafby