В конфликте со стрельбой в Луцке приняли участие около 15 человек - СМИ

В конфликте со стрельбой в Луцке, которая случилась в понедельник, 5 ноября, приняли участие около 15 человек. Об этом пишет ВолыньPost.

Как сообщил начальник следственного управления Александр Климовский, стрельба произошла внутри кафе на территории автомойки.

Участие в конфликте приняли около 15 человек - по 7-8 человек с каждой стороны схватки.

В полиции также добавили, что правоохранителям о происшествии сообщили очевидцы.

Ранее было опубликовано видео с места стрельбы в Луцке.

Напомним, 5 ноября на автомойке в Луцке произошла стрельба, погиб один человек.

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Источник: korrespondent.net