В Запорожской области перевернулся внедорожник, есть жертвы

В Запорожской области на автодороге Энергодар – Днепровка перевернулся внедорожник BMW. Один человек погиб, еще четверо были травмированы.
Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС в понедельник, 5 ноября.
"Во время движения внедорожник BMW перевернулся вблизи железнодорожного переезда, а пассажиров и водителя выбросило наружу. В результате ДТП погиб один человек, еще трое мужчин и женщина травмированы", – говорится в сообщении.
На месте происшествия спасатели помогали медикам в транспортировке пострадавших в кареты скорой помощт. Также оказывалась неотложная помощь травмированным, накладывались бандажи.
Пожарные предотвратили возможное возгорание автомобиля.
По факту происшествия началось расследование.
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Источник: korrespondent.net
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