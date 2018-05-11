Определен самый грязный город Европы

Составители рейтинга Pollution Index 2018 Mid-Year на сайте numbeo.com назвали самые грязные города в Европе. На первом месте оказался город Тетово в Македонии.

Также в первую тройку вошли Неаполь (Италия) и Скопье (Македония). Всего в рейтинге фигурируют 76 крупных городов.

Киев оказался на десятом месте по загрязнению. Также в рейтинг попал Львов – (32 место), и Харьков (33 место).

Самыми чистыми из крупных европейских городов назвали Хельсинки (Финляндия), Рейкьявик (Исландия), Цюрих (Швейцария) и Стокгольм (Швеция).

Рейтинг составлен на основе опроса пользователей сайта и представляет собой оценку общего загрязнения в городе.

Независимый сайт numbeo.com, публикующий статистические данные, главным образом, о стоимости жизни и потребительских ценах в различных странах, зарегистрирован в Сербии.

Ранее эксперты назвали самый опасный в мире город. В нем на 100 тысяч жителей приходится до 365 убийств.

А в Нацполиции в конце октября назвали самый криминальный город Украины.

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Источник: korrespondent.net