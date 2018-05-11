Жесткие санкции США. Экономику Ирана парализует

Соединенные Штаты возобновили санкции против Ирана, снятые в 2015 году. Они затронут банковский и нефтяной сектор страны и могут окончательно парализовать иранскую экономику.

Иран вновь лишится возможности вести бизнес с западными странами, потеряет основной заработок - от продажи нефти - и окажется отрезана от мировой финансовой системы.

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Самые жесткие санкции

С конца прошлого века Иран побывал под санкциями США, Евросоюза и ООН, но большая часть ограничений была снята в 2015 году в обмен на обязательства прекратить ядерную программу.

В начале мая американский президент Дональд Трамп объявил о выходе США из ядерной сделки с Ираном. Вскоре госсекретарь США предупредил, что Вашингтон намерен оказать экономическое, финансовое и, потенциально, силовое давление на Тегеран.

США не вводят, а возобновляют санкции, снятые с Ирана после подписания ядерного. Первая, "предупредительная" часть ограничений вступила в действие 6 августа.

С 7 августа в силу вступили запреты на:

продажу и передачу наличных долларов Ирану;

торговлю золотом и другими драгоценными металлами с Ираном;

сделки в иранских риалах;

любые действия, связанные с выпуском иранского госдолга;

торговлю алюминием, графитом, сталью, углем и программным обеспечением промышленного назначения;

импорт предметов роскоши, включая иранские ковры и черную икру;

поставки пассажирских самолетов в Иран.

Вторая, более серьезная, волна санкций, включающая ограничение на импорт иранской нефти, - 5 ноября.

Ограничения затрагивают ключевые отрасли экономики этой страны - нефтедобывающую и банковскую. С 5 ноября Вашингтон запрещает экспортировать нефть из Ирана и вести бизнес с иранскими нефтедобывающими компаниями.

Трамп назвал санкции в отношении Ирана "самыми жесткими, которые когда-либо существовали". Он уверен, что Тегеран не отказался от планов по созданию ядерного оружия, ведет агрессивную внешнюю политику и поддерживает террористические движения.

Также продолжают действовать ранее введенные ограничительные меры, затрагивающие финансовый сектор Ирана. Так, американским компаниям запрещены любые операции с иранскими банками, в том числе и с Центральным банком Ирана.

Санкции, действующие с 5 ноября:

фактический запрет на операции в долларах для банков тех стран, которые не будут сокращать закупки иранской нефти;

санкции против иранских портов и ключевых отраслей: энергетики, судоходства и судостроения;

все расчеты иностранных банков с центробанком Ирана и запрет на доступ Ирана к валюте, которую он хранит на зарубежных счетах.

США уверены, что после введения санкций экспорт нефти из Ирана будет полностью прекращен. Доходы от продажи нефти составляют 80 процентов иранского госбюджета.

"Наша цель - как можно быстрее свести на нет экспорт нефти из Ирана. Мы усилим давление на тех, кто мешает сделать это реальностью", - заявили в Минфине США.

Вашингтон сделал исключения для восьми стран - Китая, Индии, Южной Кореи, Турции, Италии, Греции, Японии и Тайваня.

США обещают добавить

Советник Трампа по национальной безопасности Джон Болтон в интервью Fox Business заявил, что США намерены еще больше усилить давление на Иран и расширить санкции.

"У нас будут еще санкции, помимо этих. Мы не будем просто довольствоваться тем уровнем санкций, который существовал в прошлом при Обаме в 2015 году", - заявил Болтон.

Советник подчеркнул, что санкций "будет еще больше".

Американский госсекретарь Майк Помпео заявил, что целью санкций США против Ирана является изменение курса Тегерана.

Помпео и Мнучин / EPA

Он также отметил, что Вашингтон не теряет надежду на новую ядерную сделку с Ираном. Однако, пока Иран не выполнит все 12 условий, изложенных в мае, США продолжат оказывать давление на Тегеран, добавил госсекретарь.

"Наша конечная цель - убедить режим отказаться от их нынешнего революционного курса. У иранского режима есть выбор - либо развернуть на 180 градусов свой курс и действовать как нормальная страна, либо увидеть развал экономики", - заявил Помпео.

Он снова подчеркнул, что США стремятся лишить доходов иранский режим, которые, как считают американские власти, "использует для спонсирования дестабилизирующей деятельности на Ближнем Востоке и по всему миру".

Последствия для Ирана

Министр финансов США Стивен Мнучин заявил, что результатом введения американских санкций против Ирана станут нарастающая финансовая изоляция и экономическая стагнация.

Иран входит в тройку лидеров в мире по доказанным запасам нефти и газа, и его благосостояние зависит от экспорта энергоносителей. Тегерану удалось быстро восстановить экспорт нефти и газового конденсата после отмены санкций и к маю 2018 года он достиг рекордных с момента подписания ядерной сделки 2,7 миллиона баррелей в сутки.

Однако после объявления Трампом о выходе США из соглашения экспорт почти сразу рухнул на 25 процентов. Следом курс национальной валюты обвалился на 70 процентов, а цены взлетели в полтора раза. Экономика Ирана вновь перешла к спаду.

Иностранные инвесторы, компании и предприятия, в том числе европейские, покидают страну, опасаясь потерять очень важный для них американский рынок.

Импорт любых товаров в Иран экстремально затруднен. В стране не хватает даже жизненно необходимых медикаментов, цены на которые очень сильно выросли. Иран, долгие годы находящийся под бременем санкций, заявил о переходе на "экономику сопротивления".

Новые санкции, как считают в МВФ, также скажутся на темпах роста экономики Ирана. Они негативно повлияют на экспорт, снизят прямые иностранные инвестиции и приток капитала, а также изолируют Иран от глобальной финансовой системы.

Цены в Иране растут / EPA

Режим санкций усиливает политическое влияние ультраконсервативных сил, которые и без того настроены против сближения с Западом.

Многие эксперты, включая экс-посла США в России Майкла Макфола, убеждены, что санкции не пошатнут внутриполитические позиции иранских властей, скорее, наоборот, заставят общество сплотиться перед лицом угрозы.

Чем ответит Тегеран

Что касается добычи иранской нефти, то санкции на ней не скажутся, заявляла Национальная иранская нефтяная компания. Обойти эмбарго позволит наделение частных компаний правом экспорта, считают иранские власти.

В Иране ранее говорили, что, в случае, если США восстановят санкции и введут запрет на продажу иранской нефти, Тегеран может заблокировать поставки нефти в Персидском заливе через Ормузский пролив.

Через него проходит 20 процентов мировой нефти, поэтому мир нуждается в этой нефти, подчернкули в Тегеране.

США обещают привлечь военный флот, если Иран попробует нарушить судоходство.

Сейчас Иран разрешает пользоваться своими территориальными водами на добровольной основе.

Эксперты говорят, что от блокировки пролива пострадает не нефтяной, а газовый рынок (через пролив транспортируется 30 процентов торгуемого на мировом рынке сжиженного природного газа).

Если для перевозки нефти из Персидского залива есть другие пути (два нефтепровода в Саудовской Аравии, по одному - в ОАЭ и Ираке), то альтернативы для транспортировки СПГ нет.

Европа против

Евросоюз, а также отдельно Германия, Франция и Великобритания выразили сожаление по поводу новых санкций, которые США введет в ближайшее время в отношении Ирана.

"Мы глубочайшим образом сожалеем по поводу вступления в силу новых санкций США как следствия выхода Вашингтона из ядерной сделки", - говорится в общем заявлении стран ЕС, опубликованном в пятницу, 2 ноября.

Санкции, также, как и выход США из СВДП, не одобрили и другие участники соглашения - Россия и Китай.

По мнению участников ядерной сделки, соглашение достигло своей цели - ликвидировать опасность разработки Тегераном ядерного оружия и избежать гонки вооружения в регионе. Поведение Ирана на Ближнем Востоке никогда не было частью этого соглашения.

В конце сентября верховный представитель ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Федерика Могерини заявила, что Брюссель намерен создать специальный финансовый институт, который будет обеспечивать финансовые операции с Ираном в обход санкций США.

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Источник: korrespondent.net