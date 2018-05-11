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05. 11. 2018

Захвативший заложников итальянец сдался полиции

Преступник, захвативший в понедельник, 5 ноября, заложников в итальянском городе Реджо-Эмилия, сдался полиции. Об этом сообщает Gazzetta di reggio.

Отмечается, что мужчина на протяжении семи часов удерживал в отделении почты заложников.

Заложники не ранены.

СМИ пишут, что нападавший мужчина - осужденный на днях на 19 лет и сбежавший из-под стражи Франческо Амато. Он являлся одним из участников масштабного процесса над обвиняемыми в связях с калабрийской мафиозной группировкой.

Злоумышленник требовал встречи с министром внутренних дел Италии, а также главой Минобороны и вице-премьером страны.

Ранее в США мужчина открыл стрельбу и захватил заложников в одном из коммерческих зданий города Паркленд.

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Источник: korrespondent.net

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