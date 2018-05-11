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05. 11. 2018

В Винницкой области в строительном магазине погиб покупатель

В городе Могилев-Подольский Винницкой области мужчина погиб в результате несчастного случая в одном из из строительных магазинов. Об этом сообщает издание Все новости Винницы в понедельник, 5 ноября.

Инцидент произошел в минувшую пятницу. Утверждается, что произошел несчастный случай – покупая кровельные материалы, мужчина задел профнастил.

"Листы профнастила упали на 21-летнего посетителя магазина, который по собственной неосторожности их зацепил. Полученные повреждения оказались смертельными. Молодой человек погиб на месте происшествия", – говорится в сообщении.

Ранее во Львовской области юноша погиб при попытке сделать селфи на крыше супермаркета. Он упал с высоты третьего этажа.

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Источник: korrespondent.net

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